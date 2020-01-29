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  • 29.01.2020 19:09
  • Son Güncelleme: 29.01.2020 19:09

Borsa 29 Ocak günü en çok oldu? İşte ilk 20 hisse

Güne yüzde 0.65 artışla 120 bin 585 puandan başlayan Endeksi (BİST100), gün içinde 119 bin 506 puan ile 119 bin 802 puan arasında hareket ettikten sanra, yüzde 0.09 düşüşle 119 bin 689 puanda kapandı. İşte Borsa 29 Ocak günü en çok değer kazanan hisseler...

Borsa 29 Ocak günü en çok değer kazanan hisseler hangileri old

'da, bugün BIST 100 endeksi içinde en çok değer kazanan 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle:

(BIST 100) En çok yükselen ilk 20 Kapanış Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%)
Gübre Fabrik. 10,24 9,25 10,70
Odaş Elektrik 2,13 1,95 9,23
Klimasan Klima 20,92 19,22 8,84
Enerjisa Enerji 8,14 7,82 4,09
Ford Otosan 76,20 74,40 2,42
Good-Year 4,69 4,58 2,40
Türk Telekom 8,11 7,92 2,40
Ege Endüstri 662,70 649,50 2,03
Adana Çimento (A) 9,58 9,40 1,91
Turkcell 14,20 13,95 1,79
Otokar 165,10 162,30 1,73
Deva Holding 10,83 10,66 1,59
Türk Traktör 58,90 58,05 1,46
Borusan Mannesmann 13,12 12,95 1,31
Turcas Petrol 3,37 3,33 1,20
Ereğli Demir Çelik 9,47 9,36 1,18
Bim Mağazalar 49,78 49,24 1,10
Koç Holding 20,20 20,04 0,80
Aygaz 13,37 13,27 0,75
T.S.K.B. 1,34 1,33 0,75

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