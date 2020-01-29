Asgari ücretle AGİ dahil yeni ayda ne kadar ödenecek? Yeni aya günler kala Şubat'ta AGİ tablosuna göre hangi çalışanın ne kadar maaş alacağı araştırılmaya başlandı. Asgari Ücret Tespit Komisyonu, bu yıl geçerli olacak asgari ücreti Aralık ayının son günlerinde belirlemişti. Zamlı maaş alacak milyonlarca çalışan 2020 asgari ücret net-brüt zam oranı ve AGİ tablosu hakkındaki detayları öğrenmek istiyor. Milyonlarca çalışanın asgari ücretle AGİ dahil yeni ayda ne kadar ödeme yapılacak sorusuyla ilgili araştırmalarında artış yaşandığı görülüyor. İşte 2020 asgari ücret ve AGİ tablosu

ASGARİ ÜCRET AGİ TABLOSUNA GÖRE NE KADAR MAAŞ ÖDENECEK?

2020 yılında asgari ücret zammı 2 bin 324 TL olarak açıklandı. Asgari ücret 2020 yılı için brüt 2 bin 943 lira, net 2 bin 324 lira olarak belirlendi. Zamlı maaşlar Şubat ayının başından itibaren yatırılmaya başlanacak.