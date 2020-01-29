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Anneye en az 10.745 TL | Anneler devletten hangi yardımları alıyor?

ler süt parası, , iş göremezlik ödeneği, yarı zamanlı çalışma gibi desteklerden yararlanabiliyor. Anneler devletten en az 10 bin 745 lira alabiliyor.

Anneye en az 10 bin 745 lira
Ülkemizde annelere; süt parası, , iş göremezlik ödeneği, yarı zamanlı çalışma parası gibi ödemeler yapılıyor. Bunların pek çoğu yeni yılla birlikte arttı.

Çalışan-çalışmayan tüm anneler, doğum yaptıklarında, devletten doğum yardımı alıyor. Bu, birinci çocuk için 300, ikinci için 400, üçüncü ve sonrakiler için 600 lira.
Çalışan ya da eşi çalışan annelere emzirme ödeneği de var. Ödenek 2019'da 180 lira idi. Bu yılki tutarın 200 lira olması bekleniyor.
SSK'lı çalışan kadınlara doğum iznindeki sürenin parasını devlet ödüyor. Bu yıl asgari ücretli çalışan bir annenin alacağı doğum parası 7 bin 324 lira.
Anneler; doğum izinleri bittikten sonra 2-6 ay arasında süreyle yarım gün çalışabiliyor. Çalıştığı sürenin ücretini işveren öderken, çalışılmayan sürenin ücreti brüt asgari ücret (bu yıl 2.943 lira) üzerinden ödeniyor. Bundan sadece damga vergisi kesiliyor. 2 ay yarı zamanlı çalışana devlet, 2 bin 920 lira ödüyor.

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