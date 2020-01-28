Bugünkü
Takvim
  • Ekonomi
  • 28.01.2020 21:47
  • Son Güncelleme: 28.01.2020 21:47

En uygun kredi faiz teklifi geldi! Akbank, Garanti BBVA, YapıKredi, Ziraat, kaç oldu?

Peş peşe yapılan kredi faiz oranı indirim açıklamaları kredi çekmeyi düşünenleri sevindirdi. Kredi çekmeyi düşünenler bir yandan güncel faiz oranlarını araştırırken diğer yandan " düşmeye devam edecek mi?" sorusuna yanıt arıyor. Kredi çekip ev ya da araba alacak olan vatandaşlar güncel faiz oranlarını ve indirim hakkında yapılan açıklamaları öğrenmek istiyor. Ayrıca on binlerce kişinin merak ettikleri arasında 28 Ocak güncel kredi faiz oranları bulunuyor. İşte banka banka taşıt, ihtiyaç ve konut kredisinde güncel durum

En uygun kredi faiz teklifi geldi! İşte faiz oranları

Taşıt, konut ve ihtiyaç kredisindeki güncel durum on binlerce kişi tarafından sorgulatılıyor. 2019 yılının özellikle son çeyreğinde bankaların birer birer kredi faizinde indirime gitmesiyle kredilere talep yağdı. Ev, araba almayı ya da borçlarını kapamayı düşünen on binlerce kişi kredi talebinde bulundu. Gelecek aylarda bazı bankaların kredi faiz oranlarında indirime gideceği ve bazı faiz indirim teklifleri sunacağı tahmin ediliyor. Peki, en uygun krediyi hangi banka veriyor? İşte güncel rakamlar

ZİRAAT BANKASI FAİZ ORANLARI

Tüketici kredisi: 1.12
Taşıt kredisi: 1.02
Konut kredisi: 0.99
Sıfır konut için: 0.79

Diğer bankaların güncel kredi faiz oranlarını incelemek için bir sonraki sayfaya geçiniz...

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
HaberlerEkonomi HaberleriEn uygun kredi faiz teklifi geldi! Akbank, Garanti BBVA, YapıKredi, Ziraat, Vakıfbank faiz oranı kaç oldu?
Diğer Ekonomi Haberleri Tüm ekonomi haberleri
Tüm Ekonomi Haberleri