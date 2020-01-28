Taşıt, konut ve ihtiyaç kredisindeki güncel durum on binlerce kişi tarafından sorgulatılıyor. 2019 yılının özellikle son çeyreğinde bankaların birer birer kredi faizinde indirime gitmesiyle kredilere talep yağdı. Ev, araba almayı ya da borçlarını kapamayı düşünen on binlerce kişi kredi talebinde bulundu. Gelecek aylarda bazı bankaların kredi faiz oranlarında indirime gideceği ve bazı faiz indirim teklifleri sunacağı tahmin ediliyor. Peki, en uygun krediyi hangi banka veriyor? İşte güncel rakamlar

ZİRAAT BANKASI FAİZ ORANLARI

Tüketici kredisi: 1.12

Taşıt kredisi: 1.02

Konut kredisi: 0.99

Sıfır konut için: 0.79

Diğer bankaların güncel kredi faiz oranlarını incelemek için bir sonraki sayfaya geçiniz...