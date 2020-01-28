Dolarda son dakika hareketliliği yaşanıyor. Dünkü kapanışta dolar en düşük 5.9298 lira ve en yüksek 5.9531 lirayı gördükten sonra, 5.94 - 5.95 lira aralığında, euro ise en düşük 6.5375 lira ve en yüksek 6.5615 lirayı gördükten sonra, 6.54 – 6.55 lira aralığında işlem görmüştü. Dolar/TL 29 Ocak'a 5,9396 liradan başladı. Güncel döviz kurları yatırıcıların gündeminde. Peki, bugün euro ve dolar ne kadar? İşte 29 Ocak güncel döviz kurları alış-satış fiyatı...

GÜNCEL DÖVİZ KURLARI