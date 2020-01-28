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  • 29.01.2020 07:40
  • Son Güncelleme: 29.01.2020 07:40

son dakika! Koronavirüs endişeleriyle dolarda hareketlilik! 29 Ocak ve , kaç TL?

kuru son dakika... Çin'in Vuhan kentinde ortaya çıkan ölümcül yeni tip koronavirüs endişeleriyle döviz kurlarında hareketlilik yaşanıyor. Avrupa borsaları bu gelişmeler ile yükselişe geçti. Dünkü kapanışta 5.94 - 5.95 lira aralığında işlem gören dolar/TL, 29 Ocak'a 5,9396 liradan başladı. Peki, bugün ve , kaç TL oldu? İşte 29 Ocak güncel döviz kurları...

Dolarda son durum

Dolarda son dakika hareketliliği yaşanıyor. Dünkü kapanışta dolar en düşük 5.9298 lira ve en yüksek 5.9531 lirayı gördükten sonra, 5.94 - 5.95 lira aralığında, euro ise en düşük 6.5375 lira ve en yüksek 6.5615 lirayı gördükten sonra, 6.54 – 6.55 lira aralığında işlem görmüştü. Dolar/TL 29 Ocak'a 5,9396 liradan başladı. Güncel döviz kurları yatırıcıların gündeminde. Peki, bugün euro ve dolar ne kadar? İşte 29 Ocak güncel döviz kurları alış-satış fiyatı...

GÜNCEL DÖVİZ KURLARI

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