6 yeni havayolu geliyor

İGA Havalimanı İşletmesi İcra Kurulu Başkanı ve Genel Müdürü Kadri Samsunlu, İstanbul Havalimanı'nda slot kapasitesini büyüttükleri için yeni havayolu şirketlerinin geldiğini belirterek, "2019'da 11 yeni havayolu şirketi geldi. 2020 yılı için şu an gelmesi kesinleşen 6 havayolu var. Bu trend önümüzdeki günlerde devam edecek" dedi.
Turizm Yatırımcıları Forumu kapsamında 'Mega Projeler' başlıklı oturumda konuşan Samsunlu, "İstanbul'dan toplam 126 ülkeye uçuş var. Bize dünyada en yakın ülke Fransa'dır. Oradan 90 ülkeye uçuluyor. Bunun en önemli sebebi Türkiye'nin konumu. 3 saatlik mesafede 60 tane baş şehir, 120 tane destinasyon var" dedi.
Samsunlu, havalimanının tüm fazlar tamamlandığında ülke ekonomisine 40 milyar dolarlık katkı sunacağını anlattı.
Turizm Yatırımcıları Forumu kapsamında 'Mega Projeler' başlıklı oturumda konuşan Samsunlu, "İstanbul'dan toplam 126 ülkeye uçuş var. Bize dünyada en yakın ülke Fransa'dır. Oradan 90 ülkeye uçuluyor. Bunun en önemli sebebi Türkiye'nin konumu. 3 saatlik mesafede 60 tane baş şehir, 120 tane destinasyon var" dedi.
Samsunlu, havalimanının tüm fazlar tamamlandığında ülke ekonomisine 40 milyar dolarlık katkı sunacağını anlattı.
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.