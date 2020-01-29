Bankalardan hayvan kredisi çekerek hayvancılığa başlamak isteyen girişimci vatandaşlara sermaye adı altında 300 koyun hibe verileceği geçtiğimiz yıllarda açıklanmıştı ve başvurular bitmişti. 2020 yılında da genç çiftçilere 300 koyun hibe verilip verilmeyeceği oldukça merak ediliyor. 300 koyun projesi Tarım ve Orman Bakanlığınca ortaya konan, küçükbaş hayvancılıkla uğraşan ailelerin koyun sayılarının çoğaltılması amacıyla yürütülen bir proje idi. Bu projede çiftçimize 300 koyun parası verilmesi ve bu koyunlar kuzuladığı zaman kuzuların satılması sonrasında ödemenin alınması amaçlanmaktaydı.

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