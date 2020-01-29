Bugünkü
Takvim
  • Ekonomi
  • 29.01.2020 12:43
  • Son Güncelleme: 29.01.2020 12:43

Son dakika: DenizBank bölgesinde ödemeleri 3 ay faizsiz erteliyor

Son dakika haberi... DenizBank, ’da yaşanan felaketinden etkilenen müşterilerine ödeme kolaylıkları sağlıyor. nın bölgedeki bireysel ve müşterilerinin DenizBank’a olan tüm ödemeleri faizsiz 3 ay erteleniyor.

Deprem bölgesinde ödemeler erteleniyor

DenizBank'tan konuya ilişkin yapılan yazılı açıklamada, "Tüm Türkiye gibi yüreğimizde hissettiğimiz felaketin ilk gününden bu yana bölgede etkilenen vatandaşlarımıza destek olmak üzere çalışmalarımız devam ediyor. İnsanlarımıza bir nebze olsun destek olmak, yaşadıkları mağduriyeti hafifletmek adına bankamıza olan kredi ödemelerini 3 ay boyunca erteliyoruz" denildi.

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
HaberlerEkonomi HaberleriSon dakika: DenizBank deprem bölgesinde ödemeleri 3 ay faizsiz erteliyor
Diğer Ekonomi Haberleri Tüm ekonomi haberleri
Tüm Ekonomi Haberleri