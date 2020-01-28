Ocak ayının enflasyon oranları, özellikle bu hafta çok araştırılanlar arasında yer aldı. Ekonomide pek çok konuda belirleyici olacak olan enflasyon verileri Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından açıklanacak. Bu nedenle özellikle ayın son günlerinde Ocak ayı enflasyon oranı ne zaman açıklanacak sorusu merakla sorgulatılıyor. İşte o sorunun yanıtı...

2020 OCAK ENFLASYON RAKAMLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından Ocak ayının enflasyon verileri, 3 Şubat Pazartesi günü sabah saatlerinde açıklanacak.