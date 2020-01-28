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  • 28.01.2020 21:09
  • Son Güncelleme: 28.01.2020 21:09

açıklandı mı? 2020 Ocak ne zaman açıklanacak?

açıklandı mı? Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından bir önceki ayın yeni ayın ilk haftası içerisinde duyuruluyor. Şubat ayına günler kala Ocak ayı enflasyon oranları vatandaşlar tarafından araştırılıyor. Ocak ayının son günlerinde arama motorlarında enflasyon oranları hakkındaki araştırmalarda artış yaşandığı görülüyor. Peki, 2020 Ocak ne zaman açıklanacak? İşte merak edilen detaylar

Ocak ayının enflasyon oranları, özellikle bu hafta çok araştırılanlar arasında yer aldı. Ekonomide pek çok konuda belirleyici olacak olan enflasyon verileri Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından açıklanacak. Bu nedenle özellikle ayın son günlerinde Ocak ayı enflasyon oranı ne zaman açıklanacak sorusu merakla sorgulatılıyor. İşte o sorunun yanıtı...

2020 OCAK ENFLASYON RAKAMLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından Ocak ayının enflasyon verileri, 3 Şubat Pazartesi günü sabah saatlerinde açıklanacak.

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