New York borsası yükselişle açıldı

Bugün açıklanacak ABD Merkez Bankası (Fed) ocak ayı toplantı tutanakları da küresel piyasaların odağında yer alıyor.

Analistler, bugün tutanaklarda Fed'in güvercin duruşuna ilişkin gerekçelerin ve üyelerin konuya ilişkin görüşlerinin aranacağını belirterek, Fed'in "güvercin" duruşu nedeniyle pay piyasalarının pozitif seyrettiğini ifade etti. Geçen yılın aralık ayından beri devam eden bu algıyı değiştirebilecek söylem ve açıklamaların fiyatlamaları tersine çevirebileceğine dikkati çeken analistler, küresel ekonomiye ilişkin gelişme ve makroekonomik verilerin şimdilik böyle bir riske işaret etmediğini söyledi.