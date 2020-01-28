Bugünkü
Takvim
  • Ekonomi
  • 28.01.2020 17:48
  • Son Güncelleme: 28.01.2020 17:48

Hazine duyurdu! 2,9 milyar liralık

'ndan yapılan duyuruya göre 2 milyar 925 milyon 980 bin liralık gerçekleştirildiği bildirildi. Duyuruda, kira sertifikası almaya hak kazanan bankalara satış tutarları bilgisinin Merkez Bankası Ödeme Sistemleri İhale Sistemi vasıtasıyla iletileceği belirtildi.

Hazineden 2,9 milyar liralık kira sertifikası ihracı

tarafından 2 milyar 925 milyon 980 bin liralık gerçekleştirildi.

Bakanlıktan yapılan duyuruya göre, bugün 2 milyar 925 milyon 980 bin lira tutarında, 29 Ocak 2020 valörlü ve 26 Ocak 2022 itfa tarihli kira sertifikası ihracı yapıldı.

Duyuruda, kira sertifikası almaya hak kazanan bankalara satış tutarları bilgisinin Merkez Bankası Ödeme Sistemleri İhale Sistemi vasıtasıyla iletileceği belirtildi.

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
HaberlerEkonomi HaberleriHazine duyurdu! 2,9 milyar liralık kira sertifikası ihracı
Diğer Ekonomi Haberleri Tüm ekonomi haberleri
Tüm Ekonomi Haberleri