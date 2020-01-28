Sanovel ilacın yüzde 30'u 200 milyon dolara satıldı

Türkiye'de faaliyet gösteren Sanovel'in yüzde 30'u 200 milyon dolara Yamma Investments'e satıldı. 1976 yılından bu yana ilaç sektöründe faaliyet gösteren Toksöz Grup azınlık hissesini satma kararı aldı.

Toksöz Grup, Sanovel'in %30 hissesini 200 milyon dolar karşılığında Yamma Investments'a sattığını açıkladı.



Toksöz Grup'tan yapılan açıklamaya göre, Lüksemburg merkezli Yamma Investments, jenerik ilaç üretimi alanında Sanovel'den azınlık hissesi satın alımı konusunda anlaştı. Bu işlem, Toksöz Grup şirketlerinin bilançolarını küçültüp vergi yükümlülüklerini ödemelerine, bununla beraber Sanovel'in yeni ürünlerinin

Ar-Ge çalışmalarına ve ihracat yatırımlarına olanak sağlayacak.



Satış işleminin yasal onaylar alındıktan sonra tamamlanması bekleniyor.