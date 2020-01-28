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  • 28.01.2020 09:40
  • Son Güncelleme: 28.01.2020 09:56

İş kurana verilecek! Hangi meslekler için....

Kendi işinin patronu olmak isteyenlere devlet birçok kurumu aracılığı ile destek oluyor. Özellikle işgücüne katılımını artırmak için kadın girişimcilere, engelli girişimci, genç girişimcilere, şehit ve gazi yakınlarına avantajlı imkanlar sağlanabiliyor. Bu kurumlardan birisi olan ‘Küçük ve İşletmeleri Geliştirme (), işini kurmak isteyenlere 60 bin lira geri ödemesiz destekte bulunuyor. Burada önemli olan ayrıntı, destekten yararlanmak isteyen kişinin, başka herhangi bir şirketin ortaklık yapısında bulunmaması gerekiyor. İşte KOSGEB ve detaylar

İş kurana 60 bin lira hibe verilecek! Hangi meslekler için....

Kadınların iş dünyasında daha fazla yer almalarını devlet desteklemeye devam ediyor. Bunun için kendi işini kurmak isteyenlere 60 bin liraya kadar geri ödemesiz kredi desteği sağlanıyor. Merak edilen detayları sizin için derledik. Küçük ve Orta Ölçekli Sanayiyi Geliştirme ve Destekleme İdaresi Başkanlığı olan ama halk arasında kısaltması ile yani KOSGEB olarak bilinen kurumdur. Eski ismiyle Türkiye Cumhuriyeti Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı'na yeni ismiyle Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı'na bağlı olarak görevini yerine getirmektedir. 1990 yılında kuruluşu tamamlanmıştır.

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