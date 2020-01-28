Kadınların iş dünyasında daha fazla yer almalarını devlet desteklemeye devam ediyor. Bunun için kendi işini kurmak isteyenlere 60 bin liraya kadar geri ödemesiz kredi desteği sağlanıyor. Merak edilen detayları sizin için derledik. Küçük ve Orta Ölçekli Sanayiyi Geliştirme ve Destekleme İdaresi Başkanlığı olan ama halk arasında kısaltması ile yani KOSGEB olarak bilinen kurumdur. Eski ismiyle Türkiye Cumhuriyeti Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı'na yeni ismiyle Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı'na bağlı olarak görevini yerine getirmektedir. 1990 yılında kuruluşu tamamlanmıştır.

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