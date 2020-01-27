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  • 27.01.2020 18:45
  • Son Güncelleme: 27.01.2020 18:45

şirketlerinin piyasa değeri ne kadar oldu? İşte 27 Ocak

İstanbul'da işlem gören şirketlerin toplam piyasa değeri, gün sonu itibarıyla yaklaşık 1 trilyon 363 milyar lira olarak hesaplandı. BIST 100 endeksine dahil ve piyasa değeri açısından en büyük 20 şirketin piyasa değeri ile piyasa değeri/defter değeri oranları şöyle...

Borsa şirketlerinin piyasa değeri

BIST 100 endeksine dahil ve piyasa değeri açısından en büyük 20 şirketin piyasa değeri ile piyasa değeri/defter değeri oranları şöyle:

Piyasa değeri ilk 20 (BIST 100)PDPD/DD

Koç Holding51.123.704.6881,47

Garanti Bankası49.434.000.0000,96

Akbank44.408.000.0000,86

Enka İnşaat33.550.000.0000,91

Ereğli Demir Çelik32.935.000.0001,15

İş Bankası (C)32.714.781.9000,60

Turkcell30.998.000.0001,78

Bim Mağazalar29.874.240.0007,38

Tüpraş28.998.543.3602,26

Türk Telekom27.685.000.0003,08

Aselsan26.698.800.0002,24

Ford Otosan25.984.885.5005,63

Yapı ve Kredi Bank.25.763.506.4160,64

İskenderun Demir Çelik22.910.000.0001,51

Sabancı Holding20.608.079.7030,65

Türk Hava Yolları19.458.000.0000,52

Vakıflar Bankası16.450.000.0000,54

Anadolu Efes15.264.473.6801,27

Arçelik14.622.758.3561,62

Tofaş Oto. Fab.13.970.000.0003,50

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