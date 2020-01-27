Turizm yatırımcıları İstanbul’da buluşuyor

Türkiye Turizm Yatırımcıları Derneği tarafından Cumhurbaşkanlığı Yatırım Ofisi desteğiyle düzenlenen 'Tourism Investments Forum (TIF) 2020', 28-29 Ocak tarihlerinde küresel turizm yatırımcılarını İstanbul'da buluşturacak. Dernek, düzenlediği forumla turizm yatırımlarına yeni bir ivme kazandırmayı amaçlıyor.
- Ekonomi
- 27.01.2020
- Gazete
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