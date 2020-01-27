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Turizm yatırımcıları İstanbul’da buluşuyor

Türkiye Turizm Yatırımcıları Derneği tarafından Cumhurbaşkanlığı Yatırım Ofisi desteğiyle düzenlenen 'Tourism Investments Forum (TIF) 2020', 28-29 Ocak tarihlerinde küresel turizm yatırımcılarını İstanbul'da buluşturacak. Dernek, düzenlediği forumla turizm yatırımlarına yeni bir ivme kazandırmayı amaçlıyor.

Turizm yatırımcıları İstanbul’da buluşuyor
Türkiye Turizm Yatırımcıları Derneği tarafından Cumhurbaşkanlığı Yatırım Ofisi desteğiyle düzenlenen 'Tourism Investments Forum (TIF) 2020', 28-29 Ocak tarihlerinde küresel turizm yatırımcılarını İstanbul'da buluşturacak. Dernek, düzenlediği forumla turizm yatırımlarına yeni bir ivme kazandırmayı amaçlıyor.

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