TOKİ kura çekimi ne zaman? Depreme dayanıklı, kimlikli, mahalle kültürünün yaşatılacağı ve yatay mimari esasıyla inşa edilecek sosyal konutlara başvuru yapan dar gelirli aileler, ev sahibi olabilmenin hayalini kurarken bir yandan da kura çekiminin tarihini araştırmaya devam ediyorlar. Geçtiğimiz haftalarda başvuruların tamamlanmasının ardından kura ile ilgili resmi açıklama gelmişti. Peki, TOKİ kura çekimi ne zaman? 2020 Ankara, İzmir, İstanbul TOKİ kura çekilişleri ne zaman? İşte konu ile ilgili detaylar...

TOKİ KURA ÇEKİMİ NE ZAMAN?

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, '100 bin sosyal konut için 1 milyon 137 bin 982 kişi başvurdu, kuralar şubat ayında çekilecek' denildi.

Başvurular, "şehit aileleri, harp ve vazife malulleri ile dul ve yetimleri", "en az yüzde 40 engelli vatandaşlar" ve "diğer alıcı adayları" olmak üzere 3 kategoride kabul edildi.

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