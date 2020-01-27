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  • 27.01.2020 15:28
  • Son Güncelleme: 27.01.2020 15:28

Son dakika: 'da mağduru abonelerine yüzde 50

Son dakika haberi... 'da meclis üyelerinin kararıyla felaketine maruz kalan vatandaşların faturalarında yüzde 50 e gidildi.

O ilimizde suya yüzde 50 indirim
ve Kanalizasyon İdaresi (ASKİ) Genel Kurulu'nda bugün yapılan görüşmede, valilik ve ilçe kaymakamlıklarından temin edilecek olan e maruz kalmış vatandaşların aboneliklerinde, 2020 yılı Ocak, Şubat ve Mart aylarına ait faturalarında yüzde 50 yapılması yöndeki teklife meclis üyeleri evet oyu verdi.

AK Parti Adana İl Başkanı Mehmet Ay ile MHP Adana İl Başkanı Bünyamin Avcı'nın da bilgisi doğrultusunda, Cumhur İttifakının desteğiyle alınan karar doğrultusunda selden zarar görenler, Ocak, Şubat ve Mart aylarına ait faturalarına ait faturalarını yüzde 50 indirimli ödeyecekler.

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