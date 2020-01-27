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Ortalama 7 gün tatil yapıyoruz

uçakotobüs bileti satışı yapan bir sitenin Müdürü , "Yarıyıl tatilinde bilet satın alanlar ortalama 7 gün tatil yapmayı tercih etti" dedi. Bu yıl sitelerinden yarıyıl tatili için uçak biletinde yurt içinde en çok , , , ve 'ya bilet alındığını kaydeden Özkan, " bilet sıralamasında ilk 5'te Düsseldorf, , Stuttgart, ve Bakü yer alıyor" diye konuştu.

Ortalama 7 gün tatil yapıyoruz
İnternetten uçakotobüs bileti satışı yapan bir sitenin Müdürü Orkun Özkan, "Yarıyıl tatilinde bilet satın alanlar ortalama 7 gün tatil yapmayı tercih etti" dedi. Bu yıl sitelerinden yarıyıl tatili için uçak biletinde yurt içinde en çok , , , ve 'ya bilet alındığını kaydeden Özkan, " bilet sıralamasında ilk 5'te Düsseldorf, , Stuttgart, ve Bakü yer alıyor" diye konuştu.

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