İnternetten uçakotobüs bileti satışı yapan bir sitenin Ticaret Müdürü Orkun Özkan, "Yarıyıl tatilinde bilet satın alanlar ortalama 7 gün tatil yapmayı tercih etti" dedi. Bu yıl sitelerinden yarıyıl tatili için uçak biletinde yurt içinde en çok İstanbul, İzmir, Ankara, Antalya ve Adana'ya bilet alındığını kaydeden Özkan, "Yurt dışı bilet sıralamasında ilk 5'te Düsseldorf, Frankfurt, Stuttgart, Amsterdam ve Bakü yer alıyor" diye konuştu.
- Ekonomi
- 27.01.2020
- Gazete
Ortalama 7 gün tatil yapıyoruz
İnternetten uçakotobüs bileti satışı yapan bir sitenin Ticaret Müdürü Orkun Özkan, "Yarıyıl tatilinde bilet satın alanlar ortalama 7 gün tatil yapmayı tercih etti" dedi. Bu yıl sitelerinden yarıyıl tatili için uçak biletinde yurt içinde en çok İstanbul, İzmir, Ankara, Antalya ve Adana'ya bilet alındığını kaydeden Özkan, "Yurt dışı bilet sıralamasında ilk 5'te Düsseldorf, Frankfurt, Stuttgart, Amsterdam ve Bakü yer alıyor" diye konuştu.
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