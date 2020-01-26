Dolar son dakika... Döviz kurlarındaki hareketlilik yakından takip ediliyor. Geçtiğimiz hafta dolar/TL yüzde 0,81, euro/TL ise yüzde 0,24 değer kazanmıştı. ABD Başkanı Donald Trump azil yargılaması ve Çin'de yayılan coronavirüsüne ilişkin gelişmeler piyasaların gündeminde. Peki, bugün euro ve dolar ne kadar, kaç TL oldu? İtşe 27 Ocak Pazartesi güncel döviz kurları...

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