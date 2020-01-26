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  • 27.01.2020 07:07
  • Son Güncelleme: 27.01.2020 07:07

/TL son dakika: 27 Ocak ve , kaç TL oldu? Güncel döviz kurları alış satış fiyatı

ne kadar? Yeni haftanın ilk gününde yatırımcılar tarafından döviz kurları alış-satış fiyatları yakından takip ediyor. Geçtiğimiz hafta 0,81 değer kazanarak 5.94 - 5.95 lira aralığında kapanan dolar/TL, 27 Ocak'a 5,9465 liradan başladı. Peki, bugün ve , kaç TL oldu? İtşe 27 Ocak Pazartesi güncel döviz kurları...

Dolar son dakika... Döviz kurlarındaki hareketlilik yakından takip ediliyor. Geçtiğimiz hafta dolar/TL yüzde 0,81, euro/TL ise yüzde 0,24 değer kazanmıştı. ABD Başkanı Donald Trump azil yargılaması ve Çin'de yayılan coronavirüsüne ilişkin gelişmeler piyasaların gündeminde. Peki, bugün euro ve dolar ne kadar, kaç TL oldu? İtşe 27 Ocak Pazartesi güncel döviz kurları...

GÜNCEL DÖVİZ KURLARI

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