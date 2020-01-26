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  • 26.01.2020 19:16
  • Son Güncelleme: 26.01.2020 19:16

Dünyanın en büyüğü 777X'in ilk deneme uçuşunu yaptı

Dünyanın en büyük çift motorlu ticari uçağı olan 777X'in ilk deneme uçuşu ABD'de gerçekleştirildi. Seattle'dan kalkan uçak 4 saatlik uçuşu başarıyla tamamladı.

Dünyanın en büyüğü ilk deneme uçuşunu yaptı

Dünyanın en büyük çift motorlu ticari uçağı 777X'in ilk deneme uçuşu gerçekleştirildi.

BBC'nin haberine göre, ABD'nin Seattle şehri yakınından kalkış yapan 777X, 4 saatlik uçuşu başarıyla tamamladı.

Yaklaşık 77 metre uzunluğundaki uçağın, gelecek yıl hizmete girmeden önce daha fazla denemeye tabi tutulması gerektiği belirtildi.

Boeing'in, 777 mini jumbosunun daha büyük ve randımanlı versiyonu 777X uçağından 309 adet sattığı, her birinin liste fiyatının 442 milyon dolardan fazla olduğu ifade ediliyor.

Dünyanın en büyük sivil ve askeri uçak üreticileri arasında yer alan şirket, 737 Max krizinden sonra imajını toparlamaya çalışıyor.

Boeing, Endonezya ve Etiyopya'da meydana gelen ve çok sayıda insanın yaşamını yitirdiği uçak kazaları sonrasında, 2019'da 737 Max uçaklarında sistem hatası olduğunu kabul etmiş ve tüm 737 Max filosunun uçuşunu durdurmuştu.

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