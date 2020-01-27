Ombudsman artık daha etkili

2013'ten bu yana vatandaşların sorunlarına çözüm yolu arayan Kamu Denetçiliği Kurumu'nun (ombudsman) kararlarını uygulama oranı arttı. 2013'te yüzde 20 olan oran, 2019 itibariyle yüzde 75'e ulaştı. 2019'da bin 150 tavsiye kararından 973'ü hakkında ilgili kurum ve kuruluşlarca kararın uygulanacağı ya da uygulanmayacağı bilgisi geldi. 726'sında kurumlar karara uyacağını bildirdi.
- Ekonomi
- 27.01.2020
- Gazete
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