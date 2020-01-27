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Mobilyacılardan Dubai atağı

MODOKO ve MASKO ile Kayseri Organize Sanayi Bölgesi'nin ortak projesiyle ABD'de açılması planlanan mobilya alışveriş merkezi projesine Dubai de eklendi. MODOKO Yönetim Kurulu Başkanı Koray Çalışkan, kendilerinin ABD'de mobilya AVM üzerine çalışmalar yaparken, MASKO ve Kayseri OSB ile güçlerini birleştirerek neredeyse milyar dolarlık üçlü bir yapıyla işe Dubai'yi de dahil ettiklerini söyledi.

Mobilyacılardan Dubai atağı
MODOKO ve MASKO ile Kayseri Organize Sanayi Bölgesi'nin ortak projesiyle ABD'de açılması planlanan mobilya alışveriş merkezi projesine Dubai de eklendi. MODOKO Yönetim Kurulu Başkanı Koray Çalışkan, kendilerinin ABD'de mobilya AVM üzerine çalışmalar yaparken, MASKO ve Kayseri OSB ile güçlerini birleştirerek neredeyse milyar dolarlık üçlü bir yapıyla işe Dubai'yi de dahil ettiklerini söyledi.

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