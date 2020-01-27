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Mevduat faizi 3 yılın en düşüğünde

Vadeli mevduat faizi ortalama yüzde 9.60 ile 3 yılın en düşük seviyesini gördü. 1 aya kadar vadeli mevduat faizi yüzde 9.21'e, 3 aya kadar vadeli mevduat faizi yüzde 10.33'e, 6 aya kadar vadeli mevduat faizi yüzde 9.25'e, 1 yıla kadar vadeli mevduat faizi yüzde 9.54'e, 1 yıl ve üzeri vadeli mevduat faizi de yüzde 9.65'e geriledi.

Mevduat faizi 3 yılın en düşüğünde
Vadeli mevduat faizi ortalama yüzde 9.60 ile 3 yılın en düşük seviyesini gördü. 1 aya kadar vadeli mevduat faizi yüzde 9.21'e, 3 aya kadar vadeli mevduat faizi yüzde 10.33'e, 6 aya kadar vadeli mevduat faizi yüzde 9.25'e, 1 yıla kadar vadeli mevduat faizi yüzde 9.54'e, 1 yıl ve üzeri vadeli mevduat faizi de yüzde 9.65'e geriledi.

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