Mevduat faizi 3 yılın en düşüğünde Vadeli mevduat faizi ortalama yüzde 9.60 ile 3 yılın en düşük seviyesini gördü. 1 aya kadar vadeli mevduat faizi yüzde 9.21'e, 3 aya kadar vadeli mevduat faizi yüzde 10.33'e, 6 aya kadar vadeli mevduat faizi yüzde 9.25'e, 1 yıla kadar vadeli mevduat faizi yüzde 9.54'e, 1 yıl ve üzeri vadeli mevduat faizi de yüzde 9.65'e geriledi.

Vadeli mevduat faizi ortalama yüzde 9.60 ile 3 yılın en düşük seviyesini gördü. 1 aya kadar vadeli mevduat faizi yüzde 9.21'e, 3 aya kadar vadeli mevduat faizi yüzde 10.33'e, 6 aya kadar vadeli mevduat faizi yüzde 9.25'e, 1 yıla kadar vadeli mevduat faizi yüzde 9.54'e, 1 yıl ve üzeri vadeli mevduat faizi de yüzde 9.65'e geriledi. TÜM MANŞETLER