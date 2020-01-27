Milyonlarca kiracı ve sahibini ilgilendiren kira artış oranı ile ilgili detaylar merakla araştırılıyor. 2020 yılı kira artış oranını öğrenmek isteyen vatandaşlar arama motorlarında "2020 yılı kira artış oranı ne kadar oldu?" sorusuna yanıt arıyor. Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından enflasyon verilerinin açıklanmasıyla Ocak ayı kira artış oranı netlik kazanmıştı. İşte 2020 yılı TEFE TÜFE kira hesaplama işlemi

2020 YILI KİRA ARTIŞ ORANI NE KADAR OLDU?

Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE), Aralık 2019'da aylık bazda yüzde 0,74, Yurt İçi Üretici Fiyat Endeksi (Yİ-ÜFE) yüzde 0,69 artış gösterdi. Yıllık enflasyon tüketici fiyatlarında yüzde 11,84, yurt içi üretici fiyatlarında yüzde 7,36 olarak gerçekleşti. Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre, Aralık 2019 itibarıyla 12 aylık ortalamalar dikkate alındığında, tüketici fiyatları yüzde 15,18, yurt içi üretici fiyatları yüzde 17,56 arttı. Aylık bazda TÜFE yüzde 0,74, Yİ-ÜFE 0,69 yükseldi. TÜFE, Aralık 2019'da bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 11,84, Yİ-ÜFE ise yüzde 7,36 artış gösterdi. Enflasyon rakamlarının açıklanmasıyla birlikte kiralara TÜFE üzerinden yapılacak artış oranı yüzde 15.18 oldu.

Bu bilgiler doğrultusunda kiralara ev sahipleri tarafından 15.18 oranında zam yapılabilecek. Örneğin ödediği kira bedeli 1000 TL olan bir kiracının kira bedeli 158,7 lira olacak.

Kira hesaplama işlemi için bir sonraki sayfaya geçiniz...