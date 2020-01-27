Bir arkadaşıma kefil oldum. Kefaletten vazgeçebilir miyim?
Borçlar Kanunu kefilin kefalet sürecinde haklarını ve yükümlülüklerini yeniden düzenlemiş, ayrıntılı olarak işlemiştir. Hem yükümlülükleriniz hem de sizi koruma altına alan maddeler var. Kefil olduğunuz sözleşmenin azami ücretini ödeme sorumluluğuna girmiş bulunmaktasınız. Tüm kefalet türlerinde, kefil olan kişi ayni güvence ile beraber var olan rehin paraya çevrilinceye dek ve borçlu aleyhine yapılacak olan kesin aciz belgesi alınıncaya kadar ya da bu durum dahilinde konkordato kararına kadar kendi tarafına yöneltilen kararın durdurulmasını talep edebilir. Kefil sözleşmesi imzaladıktan sonra kişi önceki mali durumunu kaybetmişse, kefaletin iyi niyet tavrında olmadığı anlaşılmışsa, kefil alacaklı olana bir bildiri yazarsa ve borç doğmadığı süre içinde de yer alırsa her durumda kefalet sözleşmesinden dönebilmektedir.
SİZ SORUN YAZARIMIZ CEVAPLASIN / FERİDE HİLAL İMAL
hukuk@takvim.com.tr
- Ekonomi
- 27.01.2020
- Gazete
Kefillikten vazgeçilebilir
Takvim Gazetesi yazarı Avukat Feride Hilal İmal bugün köşesinde kaleme aldığı yazıda yine okuyucularımızdan gelen soruları yanıtladı. İşte İmal'e sorulan sorular ve yanıtları...
Bir arkadaşıma kefil oldum. Kefaletten vazgeçebilir miyim?
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