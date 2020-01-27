Hintliler'in Türkiye ilgisi artıyor. 15-19 Ocak'ta ünlü bir Hintli işadamının düğününe şahitlik eden Antalya, 20-23 Ocak'ta da ikinci büyük grubu ağırladı. Hintli bir işadamı, 25'inci evlilik yıldönümü organizasyonu için Antalya'yı seçti. Titanic Mardan Palace'taki organizasyonu yapan Inventum Global'in kurucu ortağı Bünyat Özpak, "Hint grup pazarında yıla hızlı başlangıç yaptık. Bu yıl rekor bekliyoruz" dedi.
- Ekonomi
- 27.01.2020
- Gazete
Hint çıkarması
Hintliler'in Türkiye ilgisi artıyor. 15-19 Ocak'ta ünlü bir Hintli işadamının düğününe şahitlik eden Antalya, 20-23 Ocak'ta da ikinci büyük grubu ağırladı. Hintli bir işadamı, 25'inci evlilik yıldönümü organizasyonu için Antalya'yı seçti. Titanic Mardan Palace'taki organizasyonu yapan Inventum Global'in kurucu ortağı Bünyat Özpak, "Hint grup pazarında yıla hızlı başlangıç yaptık. Bu yıl rekor bekliyoruz" dedi.
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