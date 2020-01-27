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  • 27.01.2020 11:54
  • Son Güncelleme: 27.01.2020 11:55

Boşanan, ! ?

Devletin çok önemli yardımları vardır. Boşanan, gibi bir takım yardımlar vardır. Peki ? Dul ve yetim aylığı nasıl alınır? Gibi soruların yanıtları sayfamızda. T.C. Aile, Çalışma ve Bakanlığı tarafından eşi vefat eden kadınlar ve yetim kalan çocuklar için bağlanan aylıklara dul ve yetim aylığı ya da ölüm aylığı denmektedir. Ekonomik olarak hayatlarını devam ettirmeleri için verilen bu aylıklar belli şartları karşılayan herkese verilebiliyor. Peki, 2020'de dul ve yetim ağlığı ne kadar olacak? Yapılan düzenlemeler sonrası bu aylıklarla geçinenlerin eline ne kadar para geçecek?

Dul ve yetim aylığı nasıl alınır? Boşanan, kocası ölen kadına maaş!

Kadınlara belediyeler ve valilikler bünyesinde bulunan Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıfları aracılığı ile destek verilmektedir. Ayrıca boşanan kadınların mağdur edilmemesi adına dul maaşı da gerekli şartların taşınması şartı ile bağlanabilmektedir. Eşi vefat eden kadına ve yetim kalan çocuklara hayat mücadelelerinde destek amacıyla T.C. Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından maaş bağlanmaktadır. 2020 yılı itibariyle dul ve yetim aylığı ne kadar olacak? Maaşlara ne kadar zam yapılacak? Dul ve yetim aylığı ile ilgili merak edilenleri sizler için derledik.

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