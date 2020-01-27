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  • 28.01.2020 07:34
  • Son Güncelleme: 28.01.2020 07:34

hareketli! 28 Ocak 22 ayar bilezik, gram, çeyrek tam altın fiyatı ne kadar? Canlı rakamlar

nda son dakika hareketlili yaşanıyor. Çin'de çıkan coronavirüsünün ardından altın fiyatları son üç haftanın en yüksek seviyesine ulaştı. Yatırımcılar güvenli liman olan altına yöneldi. Peki, bugün 22 ayar bilezik, gram altın, çeyrek, yarım ve tam altın fiyatı ne kadar? İşte 28 Ocak ...

Altın fiyatları son dakika... İstanbul Kapalıçarşı'da, dünkü kapanışta çeyrek altın 492,00 lira, Cumhuriyet altını 2.015,00 liradan satılırken, 24 ayar külçe altının gram fiyatı ise yüzde 1,40 artışla 302,70 liradan işlem görmüştü. Çin'de ortaya çıkan ve giderek yayıldığı belirlenen coronavirüsünün etkisini artırması ile altın fiyatları yükselişe geçti. Peki, bugün 22 ayar bilezik gramı, gram altın, çeyrek altın, yarım altın ve tam altın fiyatları ne kadar oldu? İşte 28 Ocak canlı altın fiyatları...

CANLI ALTIN FİYATLARI

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