Altın fiyatları son dakika... İstanbul Kapalıçarşı'da, dünkü kapanışta çeyrek altın 492,00 lira, Cumhuriyet altını 2.015,00 liradan satılırken, 24 ayar külçe altının gram fiyatı ise yüzde 1,40 artışla 302,70 liradan işlem görmüştü. Çin'de ortaya çıkan ve giderek yayıldığı belirlenen coronavirüsünün etkisini artırması ile altın fiyatları yükselişe geçti. Peki, bugün 22 ayar bilezik gramı, gram altın, çeyrek altın, yarım altın ve tam altın fiyatları ne kadar oldu? İşte 28 Ocak canlı altın fiyatları...

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