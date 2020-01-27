Dolar son dakika... Dolar en düşük 5.9349 lira ve en yüksek 5.9514 lirayı gördükten sonra, 5.94 - 5.95 lira aralığında, euro ise en düşük 6.5420 lira ve en yüksek 6.5682 lirayı gördükten sonra, 6.55 – 6.56 lira aralığında işlem görmüştü. Piyasalarda ABD Başkanı Donald Trump'ın azil süreci takip edilirken, Çin'in Vuhan kentinde ortaya çıkan ölümcül yeni tip koronavirüsüne ilişkin haberler piyasaları hareketlendiriyor. Peki, bugün euro ve dolar ne kadar, kaç TL oldu? İşte 28 Ocak güncel döviz kurları...

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