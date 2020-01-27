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  • 28.01.2020 07:18
  • Son Güncelleme: 28.01.2020 07:18

/TL son durum: 28 Ocak ve oldu? Güncel döviz kurları alış satış fiyatı

son dakika... Dünkü kapanışta 5.94 - 5.95 lira aralığında işlem gören kuru, 28 Ocak'a 5,9415 liradan başladı. Avrupa borsaları, koronavirüse ilişkin artan endişelerle düşüş sürerken, dolar/TL yatay seyretmeye devam ediyor. Peki, bugün ve , kaç TL oldu? İşte 28 Ocak güncel döviz kurları...

Dolar son dakika... Dolar en düşük 5.9349 lira ve en yüksek 5.9514 lirayı gördükten sonra, 5.94 - 5.95 lira aralığında, euro ise en düşük 6.5420 lira ve en yüksek 6.5682 lirayı gördükten sonra, 6.55 – 6.56 lira aralığında işlem görmüştü. Piyasalarda ABD Başkanı Donald Trump'ın azil süreci takip edilirken, Çin'in Vuhan kentinde ortaya çıkan ölümcül yeni tip koronavirüsüne ilişkin haberler piyasaları hareketlendiriyor. Peki, bugün euro ve dolar ne kadar, kaç TL oldu? İşte 28 Ocak güncel döviz kurları...

GÜNCEL DÖVİZ KURLARI

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