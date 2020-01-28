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  • 28.01.2020 08:29
  • Son Güncelleme: 28.01.2020 08:29

Gözler TOKİ kura tarihlerinde! 2020 ? İstanbul, Ankara, İzmir...

TOKİ kura sonuçları için heyecanlı bekleyiş sürüyor. 10 bin sosyal konuta başvuru yapan vatandaşlar gelecek müjdeli habere kilitlenirken, internet üzerinden kura tarihlerini araştırmaya devam ediyorlar. Konu ile ilgili Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'ndan açıklama gelmişti. Peki, 2020 ? İzmir, Ankara, İstanbul TOKİ kura çekilişi ne zaman yapılacak?

TOKİ kuraları ne zaman çekilecek?

Dar gelirli vatandaşların ev sahibi olmasını sağlayacak "Her Yıl 100 Bin Sosyal Konut" projesine başvurular tamamlandı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın himayelerinde Çevre ve Şehircilik Bakanlığının koordinesi, Hazine ve Maliye Bakanlığı'nın desteğiyle gerçekleştirilecek 100 bin sosyal konut projesinde kura heyecanı yaşanıyor. Binlerce vatandaş kura tarihine odaklandı. Peki, 2020 TOKİ kuraları ne zaman çekilecek? İşte konu ile ilgili detaylar...

2020 TOKİ KURALARI NE ZAMAN ÇEKİLECEK?

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, '100 bin sosyal konut için 1 milyon 137 bin 982 kişi başvurdu, kuralar şubat ayında çekilecek' denildi.

Başvurular, "şehit aileleri, harp ve vazife malulleri ile dul ve yetimleri", "en az yüzde 40 engelli vatandaşlar" ve "diğer alıcı adayları" olmak üzere 3 kategoride kabul edildi.

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