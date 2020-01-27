Alo Kule’ye türk imzası

Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın tüm sektörlerde başlattığı yerlileşme hamlesi havada da meyvelerini veriyor. Türkiye, şimdi de pilotlar ile kule arasında gerçekleşen konuşmayı sağlayan IP tabanlı yerli ve milli ses haberleşme sistemini üretti. Devlet Hava Meydanları İşletmesi (DHMİ) tarafından tedarik edilen sistem Türkiye'deki 11 havalimanında kullanılmaya başlandı.
BARIŞ ŞİMŞEK
BARIŞ ŞİMŞEK
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