Alo Kule’ye türk imzası Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın tüm sektörlerde başlattığı yerlileşme hamlesi havada da meyvelerini veriyor. Türkiye, şimdi de pilotlar ile kule arasında gerçekleşen konuşmayı sağlayan IP tabanlı yerli ve milli ses haberleşme sistemini üretti. Devlet Hava Meydanları İşletmesi (DHMİ) tarafından tedarik edilen sistem Türkiye'deki 11 havalimanında kullanılmaya başlandı.

Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın tüm sektörlerde başlattığı yerlileşme hamlesi havada da meyvelerini veriyor. Türkiye, şimdi de pilotlar ile kule arasında gerçekleşen konuşmayı sağlayan IP tabanlı yerli ve milli ses haberleşme sistemini üretti. Devlet Hava Meydanları İşletmesi (DHMİ) tarafından tedarik edilen sistem Türkiye'deki 11 havalimanında kullanılmaya başlandı.



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