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400 bin TL’ye salon takımı

16. Uluslararası Mobilya Fuarı'nın () en çok konuşulan mobilyaları, 450 bin liralık yatak odası ile 400 bin liralık salon takımı oldu. Başkanı , "Üyelerimizden birinin sergilediği 850 bin lirayı bulan mobilyalar, fuara damgasını vurdu" dedi. Gürcan, 16. İMOB'da 2.5 milyar dolarlık ticaret hacminin oluşmasını beklediklerini vurgulayarak, "MOBSAD olarak 1 milyar dolarlık iş hacmi oluşturduk" diye konuştu.

400 bin TL’ye salon takımı
16. Uluslararası İstanbul Mobilya Fuarı'nın () en çok konuşulan mobilyaları, 450 bin liralık yatak odası ile 400 bin liralık salon takımı oldu. Başkanı Nuri Gürcan, "Üyelerimizden birinin sergilediği 850 bin lirayı bulan mobilyalar, fuara damgasını vurdu" dedi. Gürcan, 16. İMOB'da 2.5 milyar dolarlık ticaret hacminin oluşmasını beklediklerini vurgulayarak, "MOBSAD olarak 1 milyar dolarlık iş hacmi oluşturduk" diye konuştu.

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