İş Bankası’ndan 5 milyon TL katkı Türkiye İş Bankası, Elazığ'da yaşanan deprem felaketi sonrası Türk Kızılayı yardım kampanyasına 5 milyon TL katkıda bulunduklarını duyurdu. Türkiye İş Bankası'ndan yapılan açıklamada, "Elazığ'daki depremzedelerle dayanışmak, acılarını paylaşmak, bölgedeki yaraların hızla sarılmasına yardımcı olmak amacıyla 5 milyon Türk Lirası bağış yapılmasına karar verilmiştir " denildi.

Türkiye İş Bankası, Elazığ'da yaşanan deprem felaketi sonrası Türk Kızılayı yardım kampanyasına 5 milyon TL katkıda bulunduklarını duyurdu. Türkiye İş Bankası'ndan yapılan açıklamada, "Elazığ'daki depremzedelerle dayanışmak, acılarını paylaşmak, bölgedeki yaraların hızla sarılmasına yardımcı olmak amacıyla 5 milyon Türk Lirası bağış yapılmasına karar verilmiştir " denildi. TÜM MANŞETLER