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İş Bankası’ndan 5 milyon TL katkı

Türkiye İş Bankası, Elazığ'da yaşanan deprem felaketi sonrası Türk Kızılayı yardım kampanyasına 5 milyon TL katkıda bulunduklarını duyurdu. Türkiye İş Bankası'ndan yapılan açıklamada, "Elazığ'daki depremzedelerle dayanışmak, acılarını paylaşmak, bölgedeki yaraların hızla sarılmasına yardımcı olmak amacıyla 5 milyon Türk Lirası bağış yapılmasına karar verilmiştir " denildi.

İş Bankası’ndan 5 milyon TL katkı
Türkiye İş Bankası, Elazığ'da yaşanan deprem felaketi sonrası Türk Kızılayı yardım kampanyasına 5 milyon TL katkıda bulunduklarını duyurdu. Türkiye İş Bankası'ndan yapılan açıklamada, "Elazığ'daki depremzedelerle dayanışmak, acılarını paylaşmak, bölgedeki yaraların hızla sarılmasına yardımcı olmak amacıyla 5 milyon Türk Lirası bağış yapılmasına karar verilmiştir " denildi.

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