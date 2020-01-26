Türkiye İş Bankası, Elazığ'da yaşanan deprem felaketi sonrası Türk Kızılayı yardım kampanyasına 5 milyon TL katkıda bulunduklarını duyurdu. Türkiye İş Bankası'ndan yapılan açıklamada, "Elazığ'daki depremzedelerle dayanışmak, acılarını paylaşmak, bölgedeki yaraların hızla sarılmasına yardımcı olmak amacıyla 5 milyon Türk Lirası bağış yapılmasına karar verilmiştir " denildi.
- Ekonomi
- 26.01.2020
- Gazete
İş Bankası’ndan 5 milyon TL katkı
Türkiye İş Bankası, Elazığ'da yaşanan deprem felaketi sonrası Türk Kızılayı yardım kampanyasına 5 milyon TL katkıda bulunduklarını duyurdu. Türkiye İş Bankası'ndan yapılan açıklamada, "Elazığ'daki depremzedelerle dayanışmak, acılarını paylaşmak, bölgedeki yaraların hızla sarılmasına yardımcı olmak amacıyla 5 milyon Türk Lirası bağış yapılmasına karar verilmiştir " denildi.
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