İkiz bebeğe 26 milyon lira | Anneye ilk altın devletten "Yeni doğan bebeklerin ilk altını devletten" sloganıyla 2015'ten itibaren uygulanan doğum yardımlarıyla, binlerce annenin sevinci perçinlendi. Bakanlık, 2019'da 1 milyon 120 bin 387 bebek için 1 milyon 77 bin 935 anneye ödeme yaptı.

"Yeni doğan bebeklerin ilk altını devletten" sloganıyla 2015'ten itibaren uygulanan doğum yardımlarıyla, binlerce annenin sevinci perçinlendi. Bakanlık, 2019'da 1 milyon 120 bin 387 bebek için 1 milyon 77 bin 935 anneye ödeme yaptı. Bu dönemde doğum yardımı ödemelerinin toplam miktarı 477 milyon lira oldu. Geçen yıl uygulamanın kapsamını genişleterek Çoklu Doğum Yardım Programı'nı hayata geçiren Bakanlık, ikiz ve üçüz bebek sahibi olan ihtiyaç sahibi ailelere iki yıl süresince çocuk başına aylık 150 lira destek sağlamaya başladı. Bu yardımlar da 26 milyonu geçti. Doğum yardımı çocuk sayısına göre 300,400 ve 600 lira olarak her anneye veriliyor. Geçen yıl başlatılan "Çoklu Doğum Yardımı" kapsamında ikiz ve üçüz doğan 28 bin 938 bebek için 14 bin 350 anneye 26 milyon lira ödendi.