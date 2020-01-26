Sapphire Residence'ta 1 Şubat 2020 Cumartesi günü; klasik, modern, çağdaş ve minyatür eserlerin yer aldığı sergi ziyarete açılacak. Neslihan Kozanoğlu ev sahipliğinde gerçekleştirilecek olan sergide, Fikret Mualla, Bedri Rahmi Eyüpoğlu, Mustafa Pilevneli, Gaye Özen, J. Dolidze gibi yerli ve yabancı sanatçıların eserleri başta olmak üzere 100'e yakın değerli sanatçının eseri yer alacak. Sergiden elde edilecek olan gelir; özel eğitime ihtiyaç duyan çocuklar için harcanacak.
- Ekonomi
- 26.01.2020
- Gazete
Sanatçılarından çocuklara yardım
Sapphire Residence'ta 1 Şubat 2020 Cumartesi günü; klasik, modern, çağdaş ve minyatür eserlerin yer aldığı sergi ziyarete açılacak. Neslihan Kozanoğlu ev sahipliğinde gerçekleştirilecek olan sergide, Fikret Mualla, Bedri Rahmi Eyüpoğlu, Mustafa Pilevneli, Gaye Özen, J. Dolidze gibi yerli ve yabancı sanatçıların eserleri başta olmak üzere 100'e yakın değerli sanatçının eseri yer alacak.
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