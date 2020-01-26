Bugünkü
Takvim

Borsa rekorları alt üst etti

Geçen yılı yıllık bazda yüzde 25.4'lük getiri ile tamamlayan ve bu getirinin büyük kısmını yılın son çeyreğinde elde eden Borsa 'da yükseliş eğilimi hız kesmeden devam ediyor.

Borsa rekorları alt üst etti
Geçen yılı yıllık bazda yüzde 25.4'lük getiri ile tamamlayan ve bu getirinin büyük kısmını yılın son çeyreğinde elde eden Borsa 'da yükseliş eğilimi hız kesmeden devam ediyor. , geçen hafta 124 bin 536 puanla tarihinin en yüksek seviyesine ulaşırken, haftalık bazda da yükseliş rekoru kırdı.



12 HAFTADA % 24 YÜKSELİŞ
1 Kasım'dan itibaren yönünü yukarı çeviren endeks 12 hafta art arda yükselerek en uzun süreli çıkış trendine imza attı. Endeks bu süreçte yüzde 24 prim yaptı. Bu süreçte şirketlerin piyasa değeri de 967 milyar liradan 1 trilyon 245 milyar liraya çıktı. Temmuzdaki faiz indiriminden kasım sonuna kadar borsaya 22 bin yeni yerli yatırımcı geldi.

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
HaberlerEkonomi HaberleriBorsa rekorları alt üst etti
Diğer Ekonomi Haberleri Tüm ekonomi haberleri
Tüm Ekonomi Haberleri