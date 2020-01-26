Buzağı destek ödemeleri, günün en çok aranılanları arasında yer alıyor. Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından iki dönem halinde gerçekleştirilen destek ödemelerin tarihi ile ilgili resmi açıklama geldi. Bu ödemelerden faydalanan besiciler ödemelerin tarihlerini araştırıyor. Peki, 2018 2. dönem buzağı desteklemeleri ne zaman ödenecek? 26 Ocak Buzağı destek ödemeleri yattı mı? Buzağı desteklemelerinden faydalanabilmek için, adına başvuru yapılan buzağının 120 gün yani 4 ay kadar bir süreyi işletmede tamamlamış olmaktadır.

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