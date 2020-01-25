MTV’de ilk taksit için son 7 gün Bu yıla ilişkin Motorlu Taşıtlar Vergisi'nin (MTV) birinci taksit ödemesi için tanınan süre 31 Ocak günü dolacak. MTV'nin ilk taksidi, Gelir İdaresi Başkanlığı'na ait www.gib.gov.tr internet sitesi, İnteraktif Vergi Dairesi, İnternet Vergi Dairesi ve GİB Mobil uygulaması üzerinden ödenebiliyor.

Bu yıla ilişkin Motorlu Taşıtlar Vergisi'nin (MTV) birinci taksit ödemesi için tanınan süre 31 Ocak günü dolacak. MTV'nin ilk taksidi, Gelir İdaresi Başkanlığı'na ait www.gib.gov.tr internet sitesi, İnteraktif Vergi Dairesi, İnternet Vergi Dairesi ve GİB Mobil uygulaması üzerinden ödenebiliyor. TÜM MANŞETLER