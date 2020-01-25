Girişimci kadınlara 5 yılda 1 milyar TL KOSGEB, 2015-2019 döneminde kadın girişimcilere ait 55 bin 46 işletmeye toplam 1 milyar 5 milyon 363 bin 551 lira destek sağladı. Kadın girişimcilere, 2015'te 57 milyon 933 bin 100 lira olan destekler, 5 yılda 5 katına çıkarak 2019 sonunda 298 milyon 285 bin liraya yükseldi.

KOSGEB, 2015-2019 döneminde kadın girişimcilere ait 55 bin 46 işletmeye toplam 1 milyar 5 milyon 363 bin 551 lira destek sağladı. Kadın girişimcilere, 2015'te 57 milyon 933 bin 100 lira olan destekler, 5 yılda 5 katına çıkarak 2019 sonunda 298 milyon 285 bin liraya yükseldi. TÜM MANŞETLER