MSC Cruises 2021 yaz sonunda İstanbul ve Kuşadası'na demir atacak

en büyük özel cruise operatörü, Türkiye'deki 15'inci yılında İstanbul ve Kuşadası'nı önde gelen limanlar arasına dahil etti. Türkiye'deki yeni yapılanmasıyla operasyonlarını daha da güçlendiren2021 yaz sezonunda, 2 gemi ile Türkiye limanlarına geri döneceğini açıkladı. Gemiler ile hem İstanbul hem de Kuşadası, iniş ve biniş limanı olarak belirlendi.25'er kez İstanbul ve Kuşadası'na uğrarken;ise sezon boyunca 23 kez Kuşadası'nı ziyaret edecek. Gemiler bu sürede Türkiye'ye ortalama olaraktaşıyacak. MSC Cruises Yönetici Direktörü"Türkiye'ye geri dönmekten dolayı büyük bir heyecan duyuyoruz" dedi. MSC Cruises Türkiye Genel Müdürüde "Türkiye limanları global anlamda iniş ve biniş limanı olarak belirlendi" diye konuştu.