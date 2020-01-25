MSC Cruises 2021 yaz sonunda İstanbul ve Kuşadası'na demir atacak

Dünyanın en büyük özel cruise operatörü MSC Cruises, Türkiye'deki 15'inci yılında İstanbul ve Kuşadası'nı önde gelen limanlar arasına dahil etti. Türkiye'deki yeni yapılanmasıyla operasyonlarını daha da güçlendiren MSC Cruises, 2021 yaz sezonunda, 2 gemi ile Türkiye limanlarına geri döneceğini açıkladı. Gemiler ile hem İstanbul hem de Kuşadası, iniş ve biniş limanı olarak belirlendi. MSC Fantasia 25'er kez İstanbul ve Kuşadası'na uğrarken; MSC Lirica ise sezon boyunca 23 kez Kuşadası'nı ziyaret edecek. Gemiler bu sürede Türkiye'ye ortalama olarak 212 bin 500 yolcu taşıyacak. MSC Cruises Yönetici Direktörü Angelo Capurro, "Türkiye'ye geri dönmekten dolayı büyük bir heyecan duyuyoruz" dedi. MSC Cruises Türkiye Genel Müdürü Necla Tuncel de "Türkiye limanları global anlamda iniş ve biniş limanı olarak belirlendi" diye konuştu.
Angelo Capurro
Necla Tuncel
Angelo Capurro
Necla Tuncel
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