Ev alana çifte destek

Hükümetin dar gelirliler için başlattığı ucuz konut kampanyasına yoğun talep gelirken, ev sahibi olmak isteyenler için yeni bir sistem daha hayata geçiyor. Yapı Tasarruf Sandığı modelinde çalışmaların sonuna gelindi. Haziran 2021'de devreye girecek yeni sistemle vatandaşlar kira öder gibi ev sahibi olacak. Bu sistemle ev almak isteyenler Emlak Katılım Bankası'nda tasarruf sözleşmesi imzalayarak, hesap açacak. Sözleşmede belirlenen tutarda her ay hesaba para yatırılacak. Buna devlet katkısı da eklenecek. Biriken parayla alınacak evin fiyatı arasındaki fark kadar sandıktan düşük kâr payı oranıyla kredi kullanma imkanı olacak.
HAZAL ATEŞ
HAZAL ATEŞ
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.