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Ev alana çifte destek

Konut sandığı ile ev sahibi olmak kolaylaşacak. Vatandaş her ay düzenli para biriktirecek, devlet katkısı da eklenecek. Biriken parayla evin fiyatı arasındaki fark kadar düşük kâr payıyla kredi imkanı olacak.

Ev alana çifte destek
Hükümetin dar gelirliler için başlattığı ucuz konut kampanyasına yoğun talep gelirken, ev sahibi olmak isteyenler için yeni bir sistem daha hayata geçiyor. Yapı Tasarruf Sandığı modelinde çalışmaların sonuna gelindi. Haziran 2021'de devreye girecek yeni sistemle vatandaşlar kira öder gibi ev sahibi olacak. Bu sistemle ev almak isteyenler Katılım Bankası'nda tasarruf sözleşmesi imzalayarak, hesap açacak. Sözleşmede belirlenen tutarda her ay hesaba para yatırılacak. Buna devlet katkısı da eklenecek. Biriken parayla alınacak evin fiyatı arasındaki fark kadar sandıktan düşük kâr payı oranıyla kredi kullanma imkanı olacak.

HAZAL ATEŞ

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