2020 tediye ödemeleri ne zaman yatırılacak? Taşeron işçilere yapılan tediye ödemelerinin ne zaman yapılacağı haftanın en çok araştırılanları arasında yer alıyor. Ülkemizde farklı kamu kurum ve kuruluşlarında çalışan işçiler tediye ödemeleri için Resmi Gazete'de yer alacak duyuruyu bekliyor. Ödemelerle birlikte taşerondan kadroya geçen işçiler ve kamu işçileri ikramiye almaya hak kazanacak. Peki, taşeron işçi ilave tediye ödeme tarihleri belli oldu mu?

2020 YILI TEDİYE ÖDEMELERİ NE ZAMAN YAPILACAK?

4 farklı taksit halinde ödenecek tediye ödemelerinin Resmi Gazete'de yayımlanacak Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi ile belli olacak. Karar yayımlandıktan sonra ilk iki ilave tediye ödemelerinin tarihleri açıklanacak.

2019 yılında 31 Ocak, 31 Mayıs, 9 Ağustos ile 13 Aralık tarihlerinde ilave tediye ödemesi yapıldı. Buna göre Ocak ayı tediye ödemelerinin Ocak ayı sonunda yatırılması bekleniyor.