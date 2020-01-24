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  • 24.01.2020 13:09
  • Son Güncelleme: 24.01.2020 13:09

Son dakika: Borsa günün ilk yarısında geriledi | 24 Ocak endeksi

Son dakika haberi... 'da BIST 100 endeksi, günün ilk yarısında yüzde 0,91 azalışla 121.421,61 puana geriledi. Teknik açıdan BIST 100 endeksinde 119.700 seviyesinin destek olarak öne çıktığını ifade eden analistler, 124.500'ün orta vadeli görünüm açısından önemli direnç konumuna geldiğini bildirdi.

Borsa günün ilk yarısında geriledi

Günün ilk yarısında düşüş eğiliminde hareket eden BIST 100 endeksi, saat 13.00 itibarıyla önceki kapanışa göre 1.118,62 puan azalarak 121.421,61 puana inerken, toplam işlem hacmi 5,7 milyar lira düzeyinde gerçekleşti.

İlk yarıda bankacılık endeksi yüzde 1,10 ve holding endeksi yüzde 0,83 değer kaybetti. Sektör endeksleri arasında en çok kazandıran yüzde 2,10 ile bilişim, en çok gerileyen ise yüzde 1,88 ile finansal kiralama, faktoring oldu.

Analistler, öğleden sonra 'de açıklanacak imalat sanayi Satınalma Yöneticileri Endeksi verilerinin takip edileceğini belirterek, ABD Başkanı 'ın Senato'da devam eden yargılama süreci ve 'deki koronavirüsüne ilişkin haber akışının da gündemin odağındaki yerini koruduğunu bildirdi.

Teknik açıdan BIST 100 endeksinde 119.700 seviyesinin destek olarak öne çıktığını ifade eden analistler, 124.500'ün orta vadeli görünüm açısından önemli direnç konumuna geldiğini bildirdi.

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