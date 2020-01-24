Merkez Bankası'ndan yapılan açıklamada, "Enflasyon Raporu 2020-I, 30 Ocak 2020 Perşembe günü yayımlanacaktır. Rapor'un tanıtımı amacıyla söz konusu tarihte saat 10.30'da Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası İdare Merkezi'nde bir bilgilendirme toplantısı düzenlenecektir. Merkez Bankası Başkanı Murat Uysal toplantıda bir sunum yapacaktır" denildi.
Merkez Bankası açıkladı! Enflasyon Raporu toplantısı 30 Ocak'ta Ankara’da
Gelen son dakika haberine göre Merkez Bankası, Enflasyon Raporu 2020-I bilgilendirme toplantısının 30 Ocak perşembe günü Ankara’da yapılacağını açıkladı.
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