Merkez Bankası'ndan yapılan açıklamada, "Enflasyon Raporu 2020-I, 30 Ocak 2020 Perşembe günü yayımlanacaktır. Rapor'un tanıtımı amacıyla söz konusu tarihte saat 10.30'da Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası İdare Merkezi'nde bir bilgilendirme toplantısı düzenlenecektir. Merkez Bankası Başkanı Murat Uysal toplantıda bir sunum yapacaktır" denildi.