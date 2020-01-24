24 Ocak buzağı destek ödemesi yattı mı? Tarım ve Orman Bakanlığınca büyükbaş hayvancılığın desteklenmesi için verilen buzağı desteklemesinin 2018 2. dönem ödemelerinin hangi tarihlerde yapılacağı merak ediliyordu. 2018/2 buzağı destek ödemeleri için heyecanla beklenen ödeme süreci başladı. Peki, 24 Ocak buzağı destek ödemesi yattı mı? 2018 2. dönem buzağı destekleri ne zaman ödenecek? İşte cevaplar...

24 OCAK BUZAĞI DESTEK ÖDEMESİ YATTI MI?

Ödemeler bugünden (24 Ocak) itibaren başlıyor. Yeni doğan buzağıların küpe takılması ve kayıt altına alınması, doğduğu işletmede 4 ay kalması şartıyla verilen buzağı destekleme ödemesi, besicilerin TC Kimlik numaralarının son hanesine göre yapılacak. Son hanesi 0 ve 2 olan besicilerin ödemeler bugün saat 18.00'dan sonra gerçekleştirilecek.

TC Kimlik numarasının son hanesi 4, 6, 8 olanların ödemesi ne zaman yapılacak? Detaylar bir sonraki sayfada...