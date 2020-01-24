Geçen yılın özellikle son çeyreğinde bankalardan peş peşe faiz indirim açıklaması geldi. Açıklamaların ardından kredilere on binlerce talep yağdı. Ev, araba almayı ya da borçlarını kapamayı düşünen on binlerce kişi kredi talebinde bulundu. Kredilere yoğun talep gösterilmesinin ardından ekonomide de canlılık yaşandığı görülüyor. On binlerce kişi güncel faiz oranlarını takip ederken bugün bir banka daha kredi faizinde indirime gittiğini duyurdu. ING Türkiye konut kredisi faizini 120 aya kadar olan tüm vadelerde yüzde 0.94'e indirdiğini açıkladı. İşte Garanti BBVA, Akbank, İş Bankası, Ziraat Bankası, Halkbank faiz oranları
ZİRAAT BANKASI FAİZ ORANLARI
Tüketici kredisi: 1.12
Taşıt kredisi: 1.02
Konut kredisi: 0.99
Sıfır konut
Diğer bankaların güncel kredi faiz oranlarını incelemek için bir sonraki sayfaya geçiniz...
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