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  • 24.01.2020 22:34
  • Son Güncelleme: 24.01.2020 22:34

Kredi faizinde yeni indirim fırsatları duyuruldu! Akbank, Ziraat Bankası, Garanti, nedir?

Bankaların na dair yaptığı açıklamalar vatandaşlar tarafından yakından takip ediliyor. Kredi çekmeyi düşünenler faiz oranlarındaki güncel durumu öğrenmek istiyor. Kamu bankaları tarafından başlatılan faiz indirimlerine 4.5 aylık süreçte pek çok banka katılım sağladı. Böylece kredi çekme düşüncesi olan on binlerce vatandaş kredi çekerek ev ve araba aldı. Henüz kredi çekmemiş olan vatandaşlar "Kredi faizleri düşmeye devam edecek mi?" sorusuna yanıt arıyor. İşte banka banka

Kredi faizinde yeni indirim fırsatları duyuruldu!

Geçen yılın özellikle son çeyreğinde bankalardan peş peşe faiz indirim açıklaması geldi. Açıklamaların ardından kredilere on binlerce talep yağdı. Ev, araba almayı ya da borçlarını kapamayı düşünen on binlerce kişi kredi talebinde bulundu. Kredilere yoğun talep gösterilmesinin ardından ekonomide de canlılık yaşandığı görülüyor. On binlerce kişi güncel faiz oranlarını takip ederken bugün bir banka daha kredi faizinde indirime gittiğini duyurdu. ING Türkiye konut kredisi faizini 120 aya kadar olan tüm vadelerde yüzde 0.94'e indirdiğini açıkladı. İşte Garanti BBVA, Akbank, İş Bankası, Ziraat Bankası, Halkbank faiz oranları

ZİRAAT BANKASI FAİZ ORANLARI

Tüketici kredisi: 1.12
Taşıt kredisi: 1.02
Konut kredisi: 0.99
Sıfır konut

Diğer bankaların güncel kredi faiz oranlarını incelemek için bir sonraki sayfaya geçiniz...

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