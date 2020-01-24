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  • 24.01.2020 17:44
  • Son Güncelleme: 24.01.2020 17:44

'da fiyatları yükselişini sürdürdü | 24 Ocak 2020 Kapalıçarşı altın fiyatı

Son günlerde yukarı doğru ivmelenen ve 300 lira sınırına dayanan fiyatları bugün de yükselişe devam etti. 'da 24 ayar külçe altının gramı günü yüzde 0,43 artışla 298,50 liradan tamamladı.

Kapalıçarşı'da altın fiyatları yükselişini sürdürdü

'da 24 ayar külçe ın gramı günü yüzde 0,43 artışla 298,50 liradan tamamladı.

İstanbul Kapalıçarşı'da, bugün kapanışta çeyrek altın 485,00 lira, Cumhuriyet altını 1.987,00 liradan satılırken, 24 ayar külçe altının gram fiyatı ise dünkü kapanışa göre yüzde 0,43 artışla 298,50 liradan işlem gördü.

İstanbul Kapalıçarşı'da alınıp satılan altın türlerinin, önceki gün ve bugün itibarıyla kapanış fiyatları (TL) şöyle:

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