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  • 24.01.2020 17:12
  • Son Güncelleme: 24.01.2020 17:12

Asgari ücret na göre yeni ayda ne kadar maaş ödenecek? 2020 net-brüt zammı kaç para oldu?

Asgari ücret ve na göre Şubat ayında hangi çalışanın AGİ ile beraber ne kadar maaş alacağı merak konusu oldu. Ocak ayının son günlerine yaklaştığımız şu günlerde Asgari ücret AGİ tablosuna göre yeni ayda ne kadar maaş ödenecek sorusunun yanıtı milyonlarca çalışan tarafından araştırılıyor. Asgari Ücret Tespit Komisyonu, bu yıl geçerli olacak asgari ücreti toplantıyla belirledi. Peki, 2020 asgari ücret ve AGİ net-brüt zammı kaç para oldu? İşte yeni ayda yatacak zamlı maaşlar

Asgari ücret AGİ tablosuna göre yeni ayda ne kadar maaş ödenecek? Şubat ayına az bir zaman kala milyonlarca çalışan yeni ayda alacağı zamlı maaşlar hakkında bilgi edinmek istiyor. Özellikle asgari geçim indirimi ile hangi çalışanın ne kadar ödeme alacağı merakla araştırılıyor. Bilindiği üzere AGİ tablosunda bekar, evli, evli 1 çocuklu, evli 2 çocuklu gibi pek çok duruma göre 'asgari geçim indirimi' ödemesi yapılıyor. İşte 2020 yılı net-brüt zammı

ASGARİ ÜCRET AGİ TABLOSUNA GÖRE NE KADAR MAAŞ ÖDENECEK?

2020 yılında asgari ücret zammı 2 bin 324 TL olarak açıklandı. Asgari ücret 2020 yılı için brüt 2 bin 943 lira, net 2 bin 324 lira olarak belirlendi. Zamlı maaşlar Şubat ayının başından itibaren yatırılmaya başlanacak.

2020 AGİ TABLOSU ÜCRETLER
Bekar 220,68 TL
Evli, eşi çalışmayan 264,82 TL
Evli,eşi çalışmayan, 1 çocuklu 297,92 TL
Evli, eşi çalışmayan, 2 çocuklu 331,03 TL
Evli, eşi çalışmayan, 3 çocuklu 375,17 TL
Evli, eşi çalışan 220,68 TL
Evli, eşi çalışan, 1 çocuklu 253,79 TL
Evli, eşi çalışan, 2 çocuklu 286,89 TL
Evli, eşi çalışan, 3 çocuklu 331,03 TL
Evli, eşi çalışan, 4 çocuklu 353,09 TL
Evli, eşi çalışan, 5 çocuklu 375,17 TL

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