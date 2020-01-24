Asgari ücret AGİ tablosuna göre yeni ayda ne kadar maaş ödenecek? Şubat ayına az bir zaman kala milyonlarca çalışan yeni ayda alacağı zamlı maaşlar hakkında bilgi edinmek istiyor. Özellikle asgari geçim indirimi ile hangi çalışanın ne kadar ödeme alacağı merakla araştırılıyor. Bilindiği üzere AGİ tablosunda bekar, evli, evli 1 çocuklu, evli 2 çocuklu gibi pek çok duruma göre 'asgari geçim indirimi' ödemesi yapılıyor. İşte 2020 yılı net-brüt zammı

ASGARİ ÜCRET AGİ TABLOSUNA GÖRE NE KADAR MAAŞ ÖDENECEK?

2020 yılında asgari ücret zammı 2 bin 324 TL olarak açıklandı. Asgari ücret 2020 yılı için brüt 2 bin 943 lira, net 2 bin 324 lira olarak belirlendi. Zamlı maaşlar Şubat ayının başından itibaren yatırılmaya başlanacak.