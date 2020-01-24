İş kazasına ağır ceza Takvim Gazetesi yazarı Avukat Feride Hilal İmal bugün köşesinde kaleme aldığı yazıda yine okuyucularımızdan gelen soruları yanıtladı. İşte İmal'e sorulan sorular ve yanıtları...

İş kazası geçirdim ancak işveren bana sahip çıkmadı. Ne yapmam gerekiyor?

Geçirmiş olduğunuz kaza bir iş kazasıdır ve iş kazası nedeniyle işverenin hem cezai hem de hukuki sorumlulukları vardır. İşveren, geçirmiş olduğunuz iş kazasının meydana gelmesinde gerekli tedbir ve önlemleri almamış olması halinde eylemin türüne göre Türk Ceza Kanunu hükümlerince cezaya çarptırılır. Bunun yanında, geçirmiş olduğunuz kaza nedeniyle, işvereninizden maddi ve manevi tazminat da alabilirsiniz. İş kazası nedeniyle meslekte kazanma gücü kaybınızın hesaplanmasıyla maddi tazminatınız belirlenecektir. Bu tazminata sürekli iş göremezlik tazminatı da denilmektedir. Bunun yanı sıra tedavi giderlerinizi de talep edebilirsiniz. Ayrıca işvereniniz iş kazasını ilgili kurumlara bildirmediyse, idari olarak da cezaya çarptırılacaktır.





SİZ SORUN YAZARIMIZ CEVAPLASIN / FERİDE HİLAL İMAL