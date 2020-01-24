Bugünkü
Takvim

Çalışan da tazminat öder mi?

'na göre, işçi ve işverenlerin sözleşmeleri sonlandırmadan önce karşı tarafa bildirme zorunluluğu bulunuyor. Peki işçi, işten ayrılacağını kaç gün önce bildirmeli? Eğer çalışan bu süreye uymazsa yaptırım ne olur? Detaylar haberimizde...

Çalışan da tazminat öder
Yaklaşık 5 yıldır bir şirkette çalışıyorum. Bazı sebeplerden dolayı ayrılacağım. İstifa dilekçemi hangi tarihte vermeliyim. Verdiğim günün ertesi gün ayrılırsam tazminat ödemek zorunda kalır mıyım? (İsmi saklı)
'na göre, işçi ve işverenlerin sözleşmeleri sonlandırmadan önce karşı tarafa bildirme zorunluluğu bulunuyor. Yani işveren sizi işten çıkartacaksa önceden bildirmek, siz de ayrılacaksanız yine önceden bildirmek zorundasınız. Bu bildirme sürelerini de kıdeminiz belirliyor. İşyerindeki kıdemi 6 aya kadar olanlar 2 hafta, 6 ay ile 1.5 yıl arasında olanlar 4 hafta, 1.5 yıl ile 3 yıl arasında olanlar 6 hafta, 3 yıldan fazla olanlar ise 8 hafta önceden yazılı olarak sözleşmeyi sona erdireceğini karşı tarafa bildirmek zorunda. Eğer bu sürelere uyulmadan ayrılırsanız, bu süre kadar ücreti karşı tarafa ödemek zorunda kalırsınız. Buna ihbar tazminatı deniliyor. Siz 3 yıldan fazla kıdeme sahip olduğunuz için, ayrılacağınızı 8 hafta önceden bildirmek zorundasınız. Yoksa 8 haftalık ücret sizden alınır.



ekonomi@takvim.com.tr

FARUK ERDEM SORULARINIZI CEVAPLIYOR -TAKVİM'E SORUN

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
HaberlerEkonomi HaberleriÇalışan da tazminat öder mi?
Diğer Ekonomi Haberleri Tüm ekonomi haberleri
Tüm Ekonomi Haberleri